V Slovenski Bistrici to soboto otroška pustna povorka, v Makolah pustovanje

Najbolj norčavi letni čas je tu, v mnogih krajih prirejajo pustovanja.

V soboto bo v Slovenski Bistrici tradicionalna otroška pustna povorka po mestnih ulicah. Zanimivo bo. Na obeh bistriških osnovnih šolah ter v vrtcih so več tednov pripravljali skupinske in druge maske. V povorki bo sodelovala tudi ena najstarejših mask iz lokalnega okolja, to je Košutin sprevod s Pokoš. Veselje pa bodo naznanjali godbeniki iz kar treh skupin – Frajhajmske godbe, gasilske godbe s Spodnje Polskave in godbe iz Poljčan.

Pustovali bodo to soboto tudi na trgu v Makolah, na prireditvi Pust hrust širokih ust. Za vsako masko bodo imeli krof in tople napitke. Pridejo pa tudi kurenti in kungoški parklji, ki bodo pomagali preganjati zimo.

No, na Spodnji Polskavi pa bodo zimi pomahali v slovo s tradicionalno pustno povorko po vasi, ki bo v torek popoldne. (B. P.)

