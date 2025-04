V Slovenski Bistrici to nedeljo 22. Bistriški tek

V Slovenski Bistrici bo to nedeljo, 13. aprila pravi tekaški praznik, prirejajo tradicionalni, že 22. Bistriški tek. Organizatorji pričakujejo okoli 1000 udeležencev. Pomerili se bodo na tekih različnih starostnih kategorij in razdalj. Ker bodo pogoji za tek dobri, pa morda pade tudi kak rekord Bistriškega teka.

Direktor Zavoda za šport Boštjan Fridrih dodaja, da bodo najbolj veseli vseh navijačev in tekačev – še posebno domačinov. Na družinske ali štafetne teke se lahko prijavijo tudi na dan dogodka: »Začnemo ob 9. uri, najprej so na vrsti najmlajši otroci iz vrtcev, ki se bodo simbolično pomerili v teku na en stadionski krog. Nato ob 9.30 sledi glavni tek na 10 kilometrov, ki šteje tudi za Štajersko – koroški pokal. Za njim pa še družinski tek, teki za osnovnošolce in na koncu štafetni tek.«

V času prireditve bodo zaprte ulice, po katerih bo potekala trasa teka. Obvozi bodo urejeni, organizatorji prosijo voznike za strpnost in razumevanje.