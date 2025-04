V Slovenski Bistrici ter na Zgornji Ložnici bo jutri sveta birma

To soboto, 26. aprila, bo v Slovenski Bistrici ter na Zgornji Ložnici potekala sveta birma. Zakrament bo v cerkvi svetega Jerneja v Slovenski Bistrici podelil upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek. V župniji Sv. Venčesl pa bo birmovalec kurat Stanko Praznik.

V obeh krajih se bosta slovesnosti začeli ob 10. uri.

Mladi birmanci in birmanke so se na ta pomemben korak v svojem duhovnem življenju pripravljali skozi veroučna leta, kateheze ter duhovne vaje.

V prihodnjih dveh mesecih bodo svete birme tudi v številnih drugih župnijah na Bistriškem: Na Spodnji Polskavi ter Zgornji Polskavi bo birma 17. maja. Na Prihovi 24. maja, na Tinju 31. maja, v Čadramu 7. junija in na Črešnjevcu 8. junija.