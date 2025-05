V Slovenski Bistrici Stepišnikovo posvetovanje

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica letos obeležuje kar dva pomembna jubileja: 60 let delovanja Matične knjižnice in 50 let Pionirske knjižnice. Obe obletnici potrjujeta dolgoletno vlogo knjižnice kot enega od pomembnih stebrov kulturnega in izobraževalnega središča lokalnega okolja.

V okviru prazničnega leta bo ta četrtek, 29. maja, v Viteški dvorani Gradu Slovenska Bistrica potekalo Stepišnikovo strokovno posvetovanje z naslovom Beremo življenje.

Osrednja tema letošnjega srečanja bo branje otrok in mladostnikov v digitalni dobi – kako jih navdušiti nad knjigami in jih povabiti med knjižne police v času, ko digitalni svet pogosto prevladuje nad papirjem. Predstavljenih bo več strokovnih prispevkov in primerov dobrih praks, ki ponujajo inovativne pristope za spodbujanje bralne pismenosti in razvoja bralnih navad pri mladih.