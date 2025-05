V Slovenski Bistrici so se predstavili pevski zbori društev invalidov

Slovenska Bistrica je 10. maja gostila 27. revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Nastop na odru je napovedalo kar 18 pevskih zasedb iz različnih koncev Slovenije – iz Radelj ob Dravi, Črnomlja, Slovenj Gradca, Mozirja, Trbovelj, Domžal, Ljubljane, Lenarta, Brežic, Murske Sobote, Vrhnike, Žalca, Mute, Maribora in Črešnjevca. Med nastopajočimi so bili tako mešani, ženski in moški pevski zbori ter pevske skupine, ki so izvajale raznolik program ljudskih in zabavnih pesmi. Program so sklenili s skupnim nastopom vseh sodelujočih, ki so zapeli pesmi Moja dežela in Odpiraj, dekle, kamrico pod vodstvom Brigite Hren, pevovodje pevske zasedbe Društva delovnih invalidov Črešnjevec. Slednje je obenem obeležilo 30 let delovanja.

1 od 4

Pevska revija ni bila le praznik petja, temveč tudi dokaz, da glasba povezuje, navdihuje in daje glas tudi tistim, ki se v življenju soočajo z različnimi izzivi. (Foto: B. Ptičar)