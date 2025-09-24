V Slovenski Bistrici slovesno odprli dograjeni dom za starejše

V Slovenski Bistrici so 23. septembra slovesno odprli dograjeni del doma za starejše, ki deluje kot Enota Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Več prostora za stanovalce

Obstoječi objekt je pridobil dodatno nadstropje s 76 novimi posteljami, tako da bo dom po novem lahko sprejel do 200 stanovalcev. Objekt ima zdaj tudi tretje dvigalo, ki so ga financirali iz lastnih sredstev doma, skupaj z Občino Slovenska Bistrica pa so obnovili še tlake na balkonih in fasado starega dela. S tem je celoten objekt dobil enoten in sodoben videz.

Investicija države in občine

Novozgrajeni del je v lasti države, ki je financirala to pomembno naložbo. Ob odprtju je državni sekretar za področje dolgotrajne oskrbe dr. Luka Omladič poudaril pomen vlaganj v domove za starejše:

»Imamo 70 investicijskih projektov po celi Sloveniji odprtih. To je pravzaprav rekorden cikel investicij do sedaj. In tukaj smo danes res veseli, da vidimo rezultate, iz integralnega proračuna smo omogočili s 6 milijoni prenovo tega doma. To bo omogočilo dodatnih 70 mest za naše uporabnike in uporabnice in upam, da bo dalo to res tisto veliko dodano vrednost starejšim in lokalni skupnosti.« (Bojana Petelinšek)