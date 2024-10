V Slovenski Bistrici prvi dobrodelni teniški turnir Europa Donna

Na teniških igriščih v Slovenski Bistrici bo to soboto, 5. oktobra, prevladovala roza barva. Združenje Europa Donna (za boj proti raku dojk) v sodelovanju z domačim teniškim klubom prireja prvi dobrodelni retro teniški turnir. Dogodek ne bo tekmovalne narave. V ospredju je osveščanje o bolezni in pa spodbujanje zdravega načina življenja, pravi vodja podravske podružnice združenja Europa Donna Anka Pušnjak.

V Podružnici Podravje so aktivni vse mesece v letu, jeseni pa imajo največ dela. Tu je Rožnati oktober – mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. V središču Slovenske Bistrice so članice združenja že okrasile trg z rožnatimi pentljami. Poleg jutrišnjega tenis turnirja pa je pred njimi še tradicionalna prireditev, že 10. tek in hoja za upanje, ki bo 19. oktobra. (B. Petelinšek)