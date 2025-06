V Slovenski Bistrici prireditev Županova petica

Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, bo 17. junija dopoldan v Bistriškem gradu podelil priznanja Županova petica učencem osnovnih šol v občini, učencem Srednje šole Slovenska Bistrica in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica.

Letošnja »Županova petica« bo že petintrideseta zapored. Prejelo pa jo bo 93 učenk in učencev (od tega 69 osnovnošolcev, 21 srednješolcev in 3 učenci glasbene šole).

V kulturnem programu svečane prireditve bo nastopil Šolski Band Happy Notes Glasbene šole Slovenska Bistrica.