V Slovenski Bistrici potekalo DP v hitrostnem plezanju

Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica je minulo soboto v domačem plezalnem centru organiziral državno prvenstvo v hitrosti. Tekmovanje je potekalo na zunanji steni v čudovitem sončnem vremenu, ki je ustvarilo idealne pogoje za plezalce in gledalce. Na tekmi je sodelovalo 64 plezalcev iz različnih starostnih kategorij, od najmlajših cicibanov do izkušenih članov. Najhitrejši čas na tekmi je s 6:62 dosegel Anej Koštomaj iz ŠPO Celje.

Bistriški plezalci in plezalke so se izkazali z odličnimi dosežki, saj so osvojili šest medalj. Med cicibani je zlato medaljo osvojil Luka Vračko, bronasto medaljo pa Brin Lešnik. Med cicibankami je srebrno medaljo osvojila Sara Škrlec. Med starejšimi dečki je bronasto medaljo osvojil Matic Kneževič, sedmo mesto je priplezal Svit Pulko. Med starejšimi deklicami je zmagala Zoja Leskovar, šesto mesto je osvojila Nina Goričan. Med članicami se je zmage veselila Urška Repušič. (Tekst in foto: Ekipa PCSB)