V Slovenski Bistrici potekal Memorial Stanka Topolčnika v judu

V bistriški športni dvorani je včeraj potekal Memorial Stanka Topolčnika v judu. Merili so se mladi judoisti in judoistke v starostnih kategorijah U8, U10 in U12. Skupno jih je nastopilo 77 iz šestih slovenskih in enega avstrijskega kluba. Kar 51 jih je bilo iz domačega Judo kluba Impol. Slednji je skupno osvojil kar 38 medalj – 14 zlatih, 13 srebrnih in 11 bronastih.

Zlate medalje so osvojili v kategoriji U8 Hana Drozg, Tilen Smogavec, Zarja Zacharias, v kategoriji U10 Anej Auer, Noel Lipuš, Žiga Prepelič, Rene Kodrič, Teo Tomažič in v kategoriji U12 Peter Gajšek, Iker Košir, Jakob Polanec, Ema Rožan, Timi Skrbinek in Žan Tomažič. Srebrne medalje so si priborili v kategoriji U8 Marisa Brumec, Liam Rožan Munda, v kategoriji U10 Jaka Bračič, Martin Kirn, Ajda Koprivnik, Filip Pristovnik, Žan Soršak in v kategoriji U12 Tilen Kos, Matic Marinko, Monika Ozvaldič, Matevž Perpar, Miha Ratej in Jurij Turk. Bronaste medalje pa so osvojili v kategoriji U8 Filip Veber, v kategoriji U10 Lina Gros, Jure Trbuc, Anni Lorber, Tit Tomažič, Amadej Žonta in v kategoriji U12 Luka Germ Balažič, Jakob Justinek, Jakob Kocjan, Anže Kovačič in Nino Močnik. (D.G.)