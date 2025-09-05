V Slovenski Bistrici potekajo 28. Podobe bistriških domačij

V Slovenski Bistrici bo v soboto, 6. septembra, ves dan potekal tradicionalni dogodek Podobe bistriških domačij. Prireditveni prostor bo pri Bistriškem gradu in na parkirišču pri parku, obiskovalce pa čaka bogat program za vse generacije.

Na stojnicah bodo tudi lokalne kvašene dobrote in zeliščni izdelki, mogoče se bo udeležiti tudi zeliščarskih delavnic ter kulinarično-vinskega dopoldneva. Predstavljali se bodo rokodelci, stare obrti in običaji, kmetijske ter turistične dejavnosti. Dopoldne bo potekala pekovska delavnica, sledila pa bo podelitev priznanj najboljšim kvašenim izdelkom.

Prireditev bo popestril festival keramike KeramikArt, vrata bo odprl Center domače in umetnostne obrti. Dogajanje se bo razširilo še na druge lokacije: z vodenimi ogledi bo mogoče obiskati Šetorov mlin v Bojtini, Čebelarski center Slovenska Bistrica in zbirko starodobnikov AMK Classic. Na voljo bodo brezplačni ogledi gradu, otroške delavnice z miško Frido ter razstave Likovnega društva Paleta in Društva Majolika.