V Slovenski Bistrici odpirajo razstavo Hane Nekrep Kalček srca

V torek, 23. septembra 2025, bo ob 17. uri v Grajskem stolpu v Slovenski Bistrici odprtje razstave Kalček srca umetnice, arhitektke in ilustratorke Hane Nekrep.

Razstava predstavlja tri obdobja avtoričine ustvarjalnosti in raziskuje pripoved pravljic ter življenja. Vsako nadstropje Grajskega stolpa prinaša svojo zgodbo, razkrito skozi rdečo tinto, pravljičnost in tudi brutalnost obstoja. Osrednji motiv razstave je kalček kot simbol krhkosti in hkrati neuničljivosti, ki ponazarja človeško sposobnost preživetja po izgubi ter željo po ustvarjanju in življenju. Razstava je posvečena avtoričinemu pokojnemu bratcu Boru Nekrepu.

Dela Hane Nekrep odlikuje nežnost tušev in preplet pravljičnosti z resničnostjo. V njih se pojavljajo kurent kot simbol novega začetka ter gobe in micelij kot sporočilo krožnosti življenja. Umetnica pogosto črpa navdih iz narave in čustvenih pokrajin, kar jo spremlja v vseh njenih ustvarjalnih projektih.

Hana Nekrep (1991) prihaja s Pragerskega. Z odliko je magistrirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, trenutno pa opravlja doktorski študij arhitekture na Tehnični univerzi na Dunaju in poučuje na Fakulteti za dizajn. Deluje v znanstveni in umetniški sferi, povezuje arhitekturo, ilustracijo, naravne sisteme in čustvene krajine, pogosto pa se posveča tudi slovenski nesnovni kulturni dediščini. Je dobitnica nagrade mednarodnega natečaja Ex Tempore Ptuj.

Razstava bo na ogled do 30. oktobra 2025, kuratorica razstave pa je Sara Nuša Golob Grabner. (Foto: Arhiv H. Nekrep)