V Slovenski Bistrici nocoj velika gasilska veselica

Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica prireja nocoj veliko gasilsko veselico. Postavili so velik šotor in oder, od koder bo obiskovalce zabaval ansambel Dar. Bistriški gasilci si pripravili tudi bogat srečelov. Izkupiček bodo namenili za prenovo gasilskega doma – v zgornjem nadstropju doma bi radi posodobili dvorano za izobraževanja.

Zbirajo donacije

Veseli bodo tudi morebitnih donacij za ta namen. Predsednik Miran Juhart pojasni, da je bistriški gasilski dom po treh desetletjih potreben obnove, tudi tehnološke posodobitve. »Za zdaj smo si zadali cilj, da prenovimo dvorano v zgornjem nadstropju, ki jo imamo za izobraževanja, srečanja in podobno. Po predračunih bi potrebovali okrog 30 do 35 tisoč evrov. Del donacij bi porabili še za opremo, ki smo jo poškodovali, ko smo posredovali na terenu. Od občine dobimo vsako leto redna sredstva, ki jih imamo za določeno opremo, a tega ni dovolj. Zato vsako leto občane povabimo na druženje, na gasilsko veselico, kjer še zberemo nekaj sredstev, da lahko kaj naredimo, izboljšamo v domu. Verjamemo, da nam bodo tudi letos občani prisluhnili in tudi donirali. Če nam oni pomagajo, lažje potem mi njim pomagamo,« še dodaja Juhart.

Donacije za pomoč PGD Slovenska Bistrica lahko nakažete na račun:

OTHR Donacija

SI56 0443 0000 0653 118

SI00 2024-123

PGD Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 23

Slovenska Bistrica