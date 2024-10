V Slovenski Bistrici nocoj predstavitev knjige Ravnateljeva hči

V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici bo nocoj prva predstavitev knjige Ravnateljeva hči.

Avtorica Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice se v osebno izpovedni zgodbi sooča s težkimi posledicami spletnega in psihičnega nasilja. Na predstavitev ter k branju knjige povabi z besedami:

“Novembra 2014 je Slovenijo pretresel spolni škandal na eni izmed mariborskih srednjih šol, ko naj bi dijaki v enem izmed šolskih kabinetov med seksom ujeli in posneli ravnatelja in profesorico matematike. Posnetek seksa je nekdo objavil na spletu in potem se je začelo. Mediji so iz tega posnetka naredili zgodbo. Zgodbo, ki je bila skoraj štirinajst dni glavna tematika marsikatere oddaje in časopisa. V to zgodbo se je vsak dan vključevalo več ljudi in vsi so se počutili poklicane, da o zadevi izrazijo svoje mnenje.

In po štirinajstih dneh je ta zgodba dobila tragičen epilog. Ravnatelj je storil samomor.

Moje ime je Ana in sem ravnateljeva hči.”