V Slovenski Bistrici nocoj predavanje o antični mitologiji

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica nocoj v Bistriškem gradu prireja predavanje Antični miti v moderni in sodobni umetnosti. Predavateljica bo umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez. Pravi, da je antična mitologija od nekdaj navdihovala umetnike.

V predavanju bodo predstavljeni rezultati raziskave o uporabi grško-rimskih mitov v likovni umetnosti 20. stoletja in prvem desetletju 21. stoletja na Slovenskem. Kakor evropski umetniki, so se tudi slovenski pri ustvarjanju pogosto zgledovali po starejših likovnih delih, literarnih besedilih, gledaliških predstavah in filmih, nanje pa je vplival tudi prostor, v katerem so živeli in ustvarjali.

Poudarek bo na vsebini umetniških del in njihovem pomenu znotraj opusov ustvarjalcev, ključno pa bo tudi vprašanje aktualizacije in transformacije mitov oziroma vprašanje njihove uporabe v kontekstu vsakokratnega družbenega, političnega, ekonomskega in kulturnega dogajanja.

Miti so umetnikom pogosto služili kot sredstvo za kritiko sodobne družbe in opozarjanje na njene slabosti. S posameznimi temami iz antične mitologije so ustvarjalci opozarjali na nevarnosti tehnološkega napredka, potrošništvo oziroma na splošno na položaj človeka v sodobni družbi. V tem kontekstu se najpogosteje srečujemo z Ikarom, Prometejem in Aktajonom, medtem ko je bil motiv Ugrabitve Evrope pogost v času osamosvojitve Slovenije in priključevanja Evropski uniji.