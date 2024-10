V Slovenski Bistrici nocoj pogovorno omizje o nasilju med mladimi

Pogovorno omizje na temo Verbalno, fizično in spletno nasilje med mladimi bo ta petek, 11. oktobra, ob 18. uri v Kinu Slovenska Bistrica.

»Tema nasilja med mladimi je v zadnjih letih vse bolj prisotna in nas kot skupnost zadeva na različnih ravneh. Na omizju bomo skupaj obravnavali različne oblike nasilja, se pogovorili o izzivih, s katerimi se soočajo naši mladi, ter iskali možne rešitve in načine, kako lahko vsi prispevamo k bolj varnemu in podpornemu okolju,« pravi organizatorka Alenka Narobe.

Sodelovanje so zagotovili: Mojca Štrucl, v. d. direktorice Direktorata za digitalno družbo, iz FDV Maribor pride mlada raziskovalka mag. psih. Tina Pivec, sodelovali bodo tudi predstavniki ZD Slov. Bistrica, CSD Slovenska Bistrica; policije, osnovne šole in drugi.

Vabijo k prisotnosti in aktivnemu sodelovanju. Skupaj lahko ustvarimo varno in podporno okolje za mlade.