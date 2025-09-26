V Slovenski Bistrici mladi o medijih in algoritmih

Na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici je 24. septembra potekal dogodek Mediji in algoritmi – Novinarstvo, demokracija in duševno zdravje v času svetovnih kriz, ki je združil različne generacije udeležencev. Prišli so predstavniki lokalnih medijev ter 11 učencev novinarskih krožkov iz OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Podružnične šole Zgornja Ložnica in OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, ki so aktivno sodelovali v pogovoru.

Kot so sporočili z Ljudske univerze, so razpravljali o vplivu novih tehnologij na medije, novinarstvo in vsakdanje življenje. Poseben poudarek je bil namenjen vprašanju, kako algoritmi oblikujejo naše razumevanje sveta. Udeleženci so izpostavili pomen ohranjanja kritične distance do informacij, ki jih prejemamo prek družbenih omrežij in spletnih platform. Jerneja Šibilja iz ISA instituta je ob tem poudarila: “Pomembno je, da se znamo ustaviti in se vprašati: Kaj zdaj spremljam, kaj ob tem čutim in kaj mi drugi želijo s to vsebino sporočiti ter kako želijo vplivati name?”

Dogodek so organizirali ISA institut, Ljudska univerza Slovenska Bistrica in spletni časopis za otroke Časoris, projekt pa je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo. (B. P.)