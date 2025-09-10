V Slovenski Bistrici minulo poletje prenovili kegljišče

V Slovenski Bistrici so minulo poletje prenovili kegljišče. Obnova je bila nujna, saj je bila elektronska oprema zastarela, steze pa v zelo slabem stanju. Zdaj so zamenjali zaletišča, steze, zbiralnike krogel, celotno elektronsko opremo, programske sisteme, semaforje in kontrolne plošče. Investitor obnove je bila Občina Slovenska Bistrica, ki je za projekt namenila skoraj 77 tisoč evrov.

»Pridobili smo moderno igrišče, ki nudi maksimalne pogoje tako za tekmovalce kot za rekreativce. Objekt omogoča izvedbo mednarodnih tekmovanj in tekmovanj v prvi slovenski ligi. Kegljači so nad obnovo navdušeni, prav tako rekreativci in invalidi, s katerimi dolgoletno sodelujemo,« je poudaril direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih:

Utrinke z odprtja prenovljenega kegljišča je v foto objektiv ujel Matic Brbre: