V Slovenski Bistrici Martinovanje

V Slovenski Bistrici se danes ob 11. uri in 11 minut začenja Martinovanje, največji praznik vina na Štajerskem.

Pod velikim šotorom na parkirišču pri Crouzetu bo veliko glasbe, okušanja vrhunskih vin, mošta in drugih kulinaričnih dobrot. – napoveduje predsednik Društva vinogradnikov Ritoznoj Branko Brezovšek: »Vsi vinogradniki, ki smo tako ali drugače vpeti v društvo vinogradnikov in pa Konzorcij Ritoznojčan se bomo predstavili, zraven bo pa tudi ponudba iz gostišča Martin, tako da bo za vse brbončice poskrbljeno.«

Ob 16. uri bo župnik Jani Družovec blagoslovil mošt, zaigrala bo Frajhajmska godba na pihala, pridejo tudi Vaberški fantje. Nato bo zabava z ansamblom Svizci vse do poznega večera.