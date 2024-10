V Slovenski Bistrici koncert zbora Natanael

To soboto, 12. oktobra, bo v cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici koncert ob 10-letnici delovanja zbora Natanael.

Pevke in pevce Mešanega pevskega zbora Natanael druži predvsem iskreno veselje in volja do kvalitetnega petja, kar poskušajo prikazati na župnijski, občinski, državni in mednarodni ravni. Na tokratnem koncertu jih bo spremljal godalni kvartet Allegria.