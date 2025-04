V Slovenski Bistrici kmalu tradicionalni sejem Cvetni petek

V Slovenski Bistrici bo v petek, 11. aprila, tradicionalni 77. sejem Cvetni petek, ki pa letos prinaša tudi nekaj novosti.

Sejem bo med 8. in 18. uro, na znani lokaciji pri Crouzetu, torej na delu Partizanske in Grajske ulice ter pri telovadnici. Letos bo sejem še obsežnejši in vsebinsko bogatejši, saj se bo predstavilo več kot 90 razstavljavcev, pripravljen pa je tudi bogat spremljevalni program za vse generacije.

Sejemska ponudba

Obiskovalci bodo lahko izbirali med pestro paleto domačih izdelkov in lokalne ponudbe – od prehranskih dobrot, sadik in zelišč do ročno izdelanih oblačil, nakita, lesenih izdelkov in drugih unikatov. Svoja znanja in izdelke bodo predstavili tudi lokalni rokodelci, ki s svojo ustvarjalnostjo ohranjajo in razvijajo bogato obrtno dediščino Slovenske Bistrice.

Spremljevalni program

Poleg sejemske ponudbe bo poskrbljeno tudi za številne spremljevalne vsebine. Del sejmišča bo popoldne namenjen brezplačnemu otroškemu kotičku. Otroci bodo lahko uživali v napihljivih igralih, športnih igrah, ustvarjalnih delavnicah z velikonočno tematiko ter poslikavi obraza. Z ljubitelje kulinarike bo na voljo kulinarični kotiček z lokalnimi dobrotami.

Med sodelujočimi bodo tudi vojašnica, zdravstveni dom in knjižnica, ki bodo s svojimi predstavitvami in dejavnostmi popestrili sejemsko dogajanje ter obiskovalcem ponudili koristne informacije. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica bo organiziral brezplačno vodenje po Bistriškem gradu. Avto-moto klub Classic Slovenska Bistrica bo pripravil razstavo starodobnikov na prizorišču in v nekdanjih prostorih podjetja Crouzet. V okviru sejma bo tudi predstavitev plezanja in voden ogled Plezalnega centra Slovenska Bistrica (za udeležbo na ogledu je potrebna predhodna prijava).

​Okrogla miza: Podravje na preizkušnji

​V okviru sejma pa bo ob 13. uri tudi okrogla miza z naslovom »Podravje na preizkušnji: gospodarstvo in obrtništvo med izzivi in priložnostmi«. ​Dogodek bo v gradu Slovenska Bistrica, organizirata pa ga Državni svet RS in Občina Sl. Bistrica.

Na omizju bomo razpravljali o aktualnih izzivih in priložnostih za razvoj gospodarstva in obrtništva v regiji ter o možnostih izboljšanja sodelovanja med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo. Sodelovali bodo: Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter Urša Jager iz podjetja Jagros.