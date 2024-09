V Slovenski Bistrici jutri zelo pestro dogajanje

V Slovenski Bistrici bo ta sobota, 14. septembra izjemno pestra. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica obeležuje 100. obletnico delovanja. Že drugi dan bo v mestu Kornfest – festival za razvoj in promocijo lutkovne umetnosti. V soboto napovedujejo kar tri lutkovne predstave, tako za otroke, mladino in odrasle. Društvo Fridina mišnica v športni dvorani prireja veliko zabavo s številnimi ustvarjalnimi in gibalnimi delavnicami za otroke – Fridin rojstni dan. Tudi ulično gledališče vpeljujejo v Slovenski Bistrici – ob sončnem zahodu bo na notranjem dvorišču Crouzeta gledališka predstava tako za mlajše kot starejše.

V dvorani srednje šole pa bo zvečer še koncert Orkestra slovenske vojske z gosti. To so Aljaž Farasin (prvak SNG Opera in balet Ljubljana), Petya Ivanova (sopranistka SNG Opera in balet Maribor) ter vokalna skupina iz Slovenske Bistrice – KUD Vivere. Koncert organizira Območno združenje slovenskih častnikov ob 30. obletnici delovanja v samostojni Sloveniji. (Vstopnine ni.)