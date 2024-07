V Slovenski Bistrici jutri šahovska simultanka z velemojstrom Juretom Škobernetom

V Športni dvorani Slovenska Bistrica bo to soboto, 20. julija, dopoldne zanimiva šahovska prireditev – simultanka z velemojstrom Juretom Škobernetom. (Gre za ekshibicijsko prireditev, ki poteka tako, da en močnejši šahist igra proti več nasprotnikom hkrati.)

Simultanko prireja Šahovski klub Impol Slovenska Bistrica in je ena od prireditev, s katero v letu 2024 obeležujejo 100-letnico Svetovne šahovske organizacije – FIDE.

Sobotna prireditev se bo začela s kratko predstavitvijo šaha, nato bo župan občine dr. Ivan Žagar napovedal in s prvo potezo odprl simultanko. Na njej se bo Jure Škoberne pomeril s 40 nasprotniki hkrati.

Ob 100-letnici FIDE Šahovski klub Impol že vse leto izvaja in še načrtuje več dogodkov. Z njimi želijo šah predstaviti, približati in ga naučili igrati vsakogar, ki to želi. Šah popularizirajo in vpeljujejo v vse vrtce in osnovne šole v občinah Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica in Poljčane. Vrstijo se zabavne predstavitve šaha, jeseni bo zaživela medobčinska šolska liga. Večji dogodek bo tudi prihodnji ponedeljek, 29. julija, ko prirejajo hitropotezni turnir. (B. P., foto ŠK Impol)