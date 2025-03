V Slovenski Bistrici je včeraj na DP domače atletsko društvo osvojilo štiri medalje

V atletski dvorani v Slovenski Bistrici je včeraj potekalo Prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke P10 in P11. Na prvenstvu, ki ga je organiziralo domače Atletsko društvo Slovenska Bistrica, so nastopili mladi atleti in atletinje letnik 2014 in 2015. Tekmovali so v teku na 50 metrov, 200 metrov, 400 metrov, štafeti in v skoku v daljino. Bistriško atletsko društvo se je razveselilo dveh srebrnih in dveh bronastih medalj, številni pa so dosegli tudi nove osebne rekorde.

Na stopničke sta v kategoriji pionirjev P10 – letnik 2015 stopila Robi Gjinaj, ki je v skoku v daljino osvojil srebrno medaljo (368 cm – osebni rekord) ter David Slejko, ki je v teku na 200 metrov osvojil bronasto medaljo (36,39 s – osebni rekord). V enaki starostni kategoriji je srebrno medaljo osvojila mešana štafeta 6×40 metrov, ki je tekla v postavi Ria Fridrih, Luka Zavšek, Neža Simončič, Sara Timošenko, Jakob Pirš in Robi Gjinaj (58,47 s). V kategoriji pionirk P11 – letnik 2014 je Neža Klinc osvojila bronasto medaljo v skoku v daljino (398 cm – osebni rekord).

Dodajmo še, da je minuli vikend v Zagrebu potekalo dvoransko Prvenstvo v atletiki za veterane. Iz bistriškega AD sta zlati medalji osvojila Silvo Jemenšek, v kategoriji M80 teka na 3000 metrov (+1 krog) s časom 16:10 min in Janko Vrečko, v kategoriji M55 prav tako v teku na 3000 metrov s časom 12:00 min. (GA, Foto: FB – Atletsko društvo SB)