V Slovenski Bistrici gostijo 30. regijske igre Specialne olimpiade Slovenije

Slovenska Bistrica je danes prizorišče 30. regijskih iger Specialne olimpiade Slovenije za mariborsko-pomursko regijo. Na stadionu in v športni dvorani se bo zbralo približno 200 tekmovalcev iz 13 osnovnih šol s prilagojenim programom, varstveno delovnih centrov in društev Sožitje.

Tekmovanja se bodo začela z uradno otvoritvijo, sledila pa bodo športna preizkušanja v treh disciplinah: atletiki, košarki in namiznem tenisu.

Regijske igre SOS imajo dolgoletno tradicijo in pomembno vlogo pri promociji enakih možnosti in vključujoče družbe.