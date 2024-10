V Slovenski Bistrici dopoldne prikaz postopkov oživljanja

V Slovenski Bistrici na Trgu svobode bodo dopoldne organizirali prikaz temeljnih postopkov oživljanja.

Namreč: 16. oktobra obeležujemo evropski in svetovni dan oživljanja, ki je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu temeljnih postopkov oživljanja ob nenadnem srčnem zastoju. V prvih kritičnih minutah so očividci pogosto edini prisotni, zato je njihovo hitro in pravilno ukrepanje ključno za preživetje osebe, ki je doživela srčni zastoj.

V ta namen bodo reševalci Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica na Trgu svobode organizirali prikaz in predstavitve temeljnih postopkov oživljanja z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem (AED). Pri predstavitvi bodo sodelovali reševalci: Andraž Mlakar, Tomaž Lorbek, Gregor Kavzer, Jure Horvat in zdravnik Žan Jevšnik, so še sporočili iz občinske uprave.