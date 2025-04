V Slovenski Bistrici delavnica o nepovratnih sredstvih za ohranjanje rokodelstva

V Slovenski Bistrici bo 15. aprila dopoldne delavnica o nepovratnih sredstvih, namenjenih za ohranjanje rokodelstva in prenos rokodelskih znanj.

Kot so sporočili, je Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, ki zagotavlja finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije, razpisal nepovratna sredstva, namenjena ohranjanju rokodelstva in prenosu rokodelskih znanj.

Gre za ključne ukrepe Programa za ohranjanje in razvoj rokodelstva 2025–2026, s katerim se pričenja celotna finančna realizacija Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Konec marca je bil objavljen javni poziv Finančne razvojne spodbude za razvoj rokodelskih izdelkov v 2025, namenjen fizičnim osebam, ki delujejo na področju rokodelstva in ne opravljajo registrirane dejavnosti (rokodelcem, upokojencem rokodelcem, posameznikom, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, povezano z rokodelstvom, ter nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, povezane z rokodelstvom), še v tem tednu pa bo predvidoma objavljen javni razpis za rokodelske projekte, namenjen pravnim subjektom na področju rokodelstva.

SRRS v prihodnjem tednu organizira delavnice, na katerih bosta javni poziv in javni razpis podrobneje predstavljena. Delavnice bodo potekale na petih lokacijah po Sloveniji in na spletu.

Delavnica v Podravju, ki jo SRRS pripravlja pri nas v Slovenski Bistrici, bo v torek, 15. aprila 2025, ob 10. uri na Grajski ulici 11.