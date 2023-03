V Slovenski Bistrici danes že 75. cvetni petek

Cvetni petek je v Slovenski Bistrici sejemski dan. To tradicijo negujejo že 75 let! Na pobudo lokalne skupnosti so letos organizacijo sejma prevzeli na Komunali Slovenska Bistrica.

Kot je povedal vodja urejanja javnih površin Modest Motaln, je letošnji sejem vsebinsko še bolj bogat: “Kar 77 ponudnikov iz lokalnega pa tudi širšega okolja se je pridružilo. Veseli nas, da so se na povabilo odzvali tudi mnogi javni zavodi – tako se je odzvala Knjižnica Josipa Vošnjaka s svojo Bukvarnico, Zavod za kulturo z brezplačnimi ogledi Bistriškega gradu, Ljudska univerza je predstavila svoje programe, Komunala pa s svojim projektom ‘Odpadno jedilno olje ni odpadek’. Prav tako so veliko aktivnosti pripravili v Zdravstvenem domu oz. v Centru za krepitev zdravja …”

Seveda pa so na sejmu tudi mnogi drugi ponudniki suhe robe, tekstila, suhega sadja, raznih sadik cvetja in zelenjave, predstavljajo se tudi mnoga turistična društva in drugi ponudniki.

