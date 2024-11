V Slovenski Bistrici Dan poklicev

Je delo v proizvodnji umazano in težaško? Številni miti ne držijo. Da bi jih razbili in mladim približali različne poklice, so v Slovenski Bistrici organizirali Dan poklicev.

Več kot 300 učencev in dijakov iz šol na širšem Bistriškem, je 8. novembra imelo priložnost spoznavati različne poklice, obenem pa tudi potrebne kompetence, da bi lažje razumeli svoje karierne možnosti. Začeli so z ogledom proizvodnje v več bistriških podjetjih (Impol, Aluminium Kety Emmi, Megamobil, Tovarna olja Gea in Mojstrovina). Nato pa so na Ljudski univerzi pripravili sejemski del, kjer so predstavili še razne storitvene poklice.

»Mladi imajo možnosti zaposlitve v lokalnem okolju, vendar ne poznajo dovolj dobro konkretnih poklicev. Za prvi Dan poklicev smo se odločili, da predstavimo predvsem tehniške poklice, kot so strojni tehnik, metalurg, električar, vodovodar itd. in pa tudi nekatere storitvene poklice, kot so maser, poklici zdravstvene nege – fizioterapevt, socialni oskrbovanec, bolničar … tudi poklicni gasilec,« razloži Maja Kanop Krevh, vodja strateškega sveta, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Slovenska Bistrica. (Foto NV, LU Sl. Bistrica)