V Slovenski Bistrici bodo nocoj s predavanjem obeležili 100-letnico rojstva zgodovinarja dr. Jožeta Koropca

Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica bo nocoj v knjižnici obeležilo 100. obletnico rojstva priznanega zgodovinarja, po katerem je društvo poimenovano, dr. Jožeta Koropca.

Njegov prispevek k poznavanju zgodovine na širšem Slovenjebistriškem območju je neprecenljiv, ocenjuje predsednik društva Primož Rajh: »Prof. dr. Koropec je zagotovo pomemben za naše kraje in širše, ker je raziskoval obdobje srednjega veka in je prvi, ki se je dotaknil tega obdobja tako sistematično in natančno. Za lokalno zgodovino je zelo pomembno njegovo odkritje listine (V Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu) iz leta 1311, v kateri se Slovenska Bistrica prvič omenja kot mesto. Kot vemo je ta datum tudi občinski praznik občine Slovenska Bistrica.

Bogat bibliografski opus

Bibliografski opus dr. Jožeta Koropca je izredno bogat, poudarek pa je na raziskavah zemljiških gospoščin na slovenskem Štajerskem. Drugo področje njegovega znanstvenega zanimanja pa denimo akademik Mlinarič opiše kot družbeno socialni položaj slovenskega podeželja v 16. in 17. stoletju ter kmečka upora v letih 1573 in 1635. Tretje področje raziskovanja so starejše matične knjige.

Kot dodajajo v bistriškem zgodovinskem društvu, znanstveni izsledki Jožeta Koropca temeljijo skoraj izključno na arhivskih virih, zato so le-ti še toliko bolj dragoceni. Dr. Koropec je bil namreč med prvimi povojnimi zgodovinarji, ki so se posvetili intenzivnemu raziskovalnemu delu v tujini; velik del arhivskih raziskav je opravil v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu.

Nocoj predavajo

Trije predavatelji (izredna profesorja dr. Aleš Maver ter dr. Andrej Hozjan z mariborske Filozofske fakultete ter Boris Hajdinjak, direktor mariborske Sinagoge) bodo nocoj predstavili posamezne teme, s katerimi se je raziskovalno ukvarjal dr. Jože Koropec. (B. Petelinšek)