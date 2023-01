V prenovljeni športni dvorani v Slovenski Bistrici bo jutri mednarodno tekmovanje v judu »53. Pohorski bataljon«. Tekmo prireja Judo klub Impol. Obeta se veliko lepih in kvalitetnih bojev. Pričakujejo namreč okoli 140 udeležencev iz BiH, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in tudi najboljše slovenske tekmovalce. Na tatamijih (blazinah) se bodo najprej pomerile judoistke in judoisti kadetskih kategorij, nato še člani. (B. P.)

