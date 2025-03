V Slovenski Bistrici bo jutri srečanje lutkovnih skupin

Pod okriljem slovenskobistriške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Slovenski Bistrici v torek, 18. marca, potekajo Gledališki dnevi – območno srečanje lutkovnih skupin. Predstave bodo na ogled v prostorih lutkovnega gledališča Koruzno zrno, strokovno jih bo spremljala Dunja Zupanec.

Predstavilo se bo 9 lutkovnih skupin. Kar tri prihajajo iz podružnične osnovne šole Zgornja Ložnica, njihov mentor in režiser je Tomaž Ozimič. Dve skupini je mentorica Danijela Cvetko pripravila na OŠ Minke Namestnik Sonje. Na srečanju bodo sodelovale še skupine mladih lutkarjev iz 2. osnovne šole Slovenska Bistrica (pod mentorstvom Aleša Brezočnika), iz Laporja (mentorici sta Petra Štibler in Gloria Kolar) in Tinja (mentorici Barbara Potočnik Kolenc in Alojzija Mušič). Uvodno predstavo pa bo prikazala skupina Društva Koruzno zrno in Srednje šole Slovenska Bistrica (mentor Matevž Gregorič).