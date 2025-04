V slanino ovita rolada iz puranjih prsi

Sestavine za 4 osebe:

2 velika puranja tanka zrezka (približno 700 g)

200 g sveže špinače

4 stroke česna

200 g kremnega sira

100 g naribanega parmezana

200 g tanko narezane slanine

sol in poper

malo muškatnega oreščka

malo oljčnega olja

Priprava:

1. korak:

Najprej pripravimo špinačni nadev. V ponvi na oljčnem olju na hitro popražimo sesekljan česen, nato dodamo špinačo, začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom ter jo malo podušimo, dokler ne oveni in izhlapi morebitna tekočina. Špinačo zmešamo s kremnim sirom in naribanim parmezanom.

2. korak:

Zrezka enega za drugim položimo med dva sloja plastične folije in ga s kuhinjskim kladivom nežno potolčemo, da dobimo tanka zrezka. Oba zrezka enakomerno obložimo s špinačnim nadevom in ju previdno zvijemo v čvrsti roladi.

3. korak:

Prvo rolado nato položimo na rezine slanine, ki smo jih predhodno razporedili na foliji tako, da se delno prekrivajo. S pomočjo folije nato rolado nežno ovijemo v slanino. Ovijemo še drugo rolado in obe položimo v primerno velik pekač. Pečemo približno 45 minut na 200°C. Pečeni roladici pustimo počivati nekaj minut, preden ju narežemo na rezine in postrežemo npr. s pečenim ali pire krompirjem in svežo solato.

Hrustljava slanina, sočna puranja prsa in kremast špinačni nadev so zmagovalna kombinacija.