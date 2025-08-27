V Škednju pri Slovenskih Konjicah letos brez dirk

Motokrosisti naj bi po prvotnem koledarju dirk ‘ELF državnega prvenstva’ za leto 2025 v Škednju gostovali 30. avgusta in 6. septembra, vendar so pred kratkim obe dirki s seznama črtali. Za to je ‘kriva’ obnova avtocestnega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.

»Prostor, kjer imamo v času dirk bokse, je zaseden z gradbenim materialom. Predvsem pa bi bilo zelo nevarno organizirati karkoli pod viaduktom Škedenj, kjer potekajo dela,« je pojasnil predsednik Avto-moto društva (AMD) Slovenske Konjice Rok Potočnik. V društvu so torej sprejeli odločitev, da trenutno ne morejo imeti dirk, enako velja tudi za treninge, saj bi bila odgovornost v primeru kakšne nezgode prevelika. Ker bo obnova avtoceste trajala praktično dve leti, tudi nadomestnih terminov za letos niso iskali. Kako bo naslednje leto, po besedah Potočnika še ne vedo. (Jure Mernik)