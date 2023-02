V Skakalnem centru Šmartno na Pohorju gostijo državno prvenstvo za mlajše kadetinje in kadete

Skakalni center Šmartno na Pohorju danes, 18. februarja, gosti pomembno tekmo, in sicer državno prvenstvo za mlajše kadetinje in kadete. V centru Kalše bo živahno že od 9. ure dalje.

»Mladi orli« bodo nastopili najprej posamezno in nato še ekipno. V domačem smučarsko skakalnem klubu so se dobro pripravili na ta dan: tekmovalno prizorišče je urejeno, prav tako zaščite, parkirišča so splužena, tudi za hrano in pijačo so poskrbeli, saj je zanimanje za tekmo v lokalnem okolju res veliko, pravi predsednik Rado Vaner: »To je prva pomembna tekma po obnovi našega skakalnega centra v Šmartnem. Pričakujemo med 100 do 120 tekmovalk in tekmovalcev. Med njimi bosta tudi dva domačina, Marcel Jurgec in Tim Juhart, ki tekmujete vsak v svoji kategoriji do 12 in do 13 let. Tim Juhart je že osvajal stopničke na tekmah državnega prvenstva v mlajših kategorijah, tako da se tudi na tej domači skakalnici nadeja dobrega rezultata.«

Skakalnice v Šmartnem po obnovi omogočajo skoke do okoli 45 metrov daleč in so po mnenju vodstva kluba odlične za pridobivanje izkušenj mladih tekmovalk in tekmovalcev. Pridobiti organizacijo državnega tekmovanja ni lahko. Če bodo to prvenstvo korektno izpeljali, bodo lahko kandidirali tudi za poletno izvedbo. (B. Petelinšek)