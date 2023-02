V reprezentanci tudi košarkarice celjskega kluba in dve vzgojeni v konjiškem

V Ljubljani se je danes zbrala slovenska ženska košarkarska reprezentanca, ki jo naslednji teden čakata še zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Vabilo selektorja Georgiosa Dikaiulakosa je dobilo 14 igralk, tudi dve vzgojeni v konjiškem klubu, ki pa zdaj igrata v Italiji – Ajša Sivka in Zala Šrot. Iz celjskega kluba bodo tokrat dres Slovenije oblekle Blaža Čeh, Lea Debeljak Mojca Jelenc in Maruša Seničar.

Evropsko prvenstvo bosta med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael. Obe reprezentanci sta kot gostiteljici na prvenstvo že uvrščeni. Vseeno pa nastopata v kvalifikacijah, ki jih imata za priprave. Slovenija bo tako 9. februarja v 5. krogu igrala proti Albaniji, 12. februarja pa proti Poljski. Obe tekmi bosta na Kodeljevem. (Jure Mernik)

Foto: FIBA