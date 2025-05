V mesecu maju sadimo fižol

V začetku maja, ko so tla že dovolj ogreta, sadimo fižol. Seme pred setvijo čez noč, namočimo v mlačno vodo, kamilični ali žajbljev čaj. Fižol na vrt lahko sejemo do konca avgusta. Nizek stročji fižol lahko sejemo še enkrat v drugi polovici avgusta, vse do prvega septembra. Tako bo vedno na zalogi.

S setvijo fižola ne hitimo, saj za kalitev potrebuje topla tla. Zato ga v celinskem delu Slovenije ne sejemo pred majem. Če ga sejemo prehitro bo slabše vzklil, sadike bodo slabše in bolj bolne.

Sadimo lahko tudi sadike fižola s koreninsko grudo, ki jih posadimo na vrt v maju. Nizek fižol sejemo v vrsti, med vrstami naj bo razdalja 30 do 40 cm, v vrsti na vsakih 10 cm posejemo eno do dve zrni.

Nizek stročji fižol je najbolje saditi ob rastline, ki se počasi razvijajo, tako gredice niso prazne, saj jih fižol hitro prekrije. V domače vrtove ga sadimo na gredice zelja, ohrovta, ali cvetače, brokolija in druge kapusnice. Lahko ga sejemo tudi med krompir, ko ga ogrnemo. Nizek fižol lahko sadite tudi ob jagode, solato, rdečo peso, zeleno. Odlično se počuti tudi ob kumarah, paradižniku, bučkah, bučah, šetraju, žajblju, redkvi, redkvici, jajčevecu, lubenicah, melonah, blitvi, špinači, radiču, motovilcu, sladki koruzi, črnem korenu, špargljih.