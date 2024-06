V prostore konjiške UE zdaj tudi z dvigalom

Z izgradnjo dvigala na Upravni enoti (UE) Slovenske Konjice so odpravili še eno od ovir, s katero so se srečevali invalidi, pa tudi starejši občani in mamice z otroškimi vozički. Konjiški župan Darko Ratajc je ob tem dejal, da je bilo to nujno potrebno urediti, saj gre za zelo obiskano ustanovo. Dvigalo na UE je po pogodbi izvedlo podjetje Ges d.o.o. iz Štor. Ministrstvo za javno upravo RS je sofinanciralo skoraj 78 odstotkov vrednosti celotne naložbe, ki so jo ocenili na 130.000 evrov. Razliko so zagotovile Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, katerih občani so uporabniki storitev UE Slovenske Konjice. (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice