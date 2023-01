V Pravljični deželi presegli vsa pričakovanja

Otroci v Pravljični deželi, v Pravljičnem Celju, so prvi stopili v novo leto, kar dvanajst ur pred vsemi ostalimi. Malo pred poldnevom jih je ujel Dedek Mraz in z glasnim odštevanjem, ko jim je malo hotel ponagajati škrat Nagajivček, stopili točno opoldne v novo leto. Tako se je zaključil izjemen projekt, ki ima nekaj izjemnih vrhuncev, ki jih želi posnemati kar nekaj mest v Sloveniji, celo z imenom. Irena Vrčkovnik je bila gostja Pravljičnih vil in navdušeno je objela dedka Mraza. Saj ni priložnost vsak dan, da se malo pocrkljaš z dedkom Mrazom. Na velikem pravljičnem odru Pravljične dežele je navdušila izjemno perspektivna pevka Kira Štruc Jurički in očarala tudi dedka Mraza, dogovorila sta se že za sodelovanje v letu 2023.



1 od 3