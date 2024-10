V Poljčanah znanstveni simpozij Fons gratiae – Studenice v kontekstu ženskih samostanov na Štajerskem

V Poljčanah bo v četrtek, 17. oktobra, prvič potekal znanstveni simpozij Fons gratiae – Studenice v kontekstu ženskih samostanov na Štajerskem.

Na celodnevnem dogodku bodo sodelovali strokovnjaki z različnih področij. Obravnavali bodo nekdanji samostan, njegovo zgodovino in dediščino – tako umetnostno, arhitekturno, knjižno, versko in duhovno. Pojasnili bodo povezave samostana z lokalnim okoljem in širšim prostorom. Predstavljeno bo tudi redovništvo nekoč in danes. Redovniško življenje in poslanstvo bodo skozi osebno izkušnjo podali tudi redovnice in redovniki sami.

»Simpozij je namenjen širši zainteresirani javnosti, torej vsem, ki bi želeli o samostanu izvedeti nove in zanimive stvari. Sodelovali bodo strokovnjaki in tudi redovnice in redovniki iz Slovenije in Hrvaške, tako da si obetamo res pester in zanimiv program,« napoveduje pobudnica simpozija, umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez.

Simpozij bo v Razvojnem centru narave. Vstop je prost. Program pa razdeljen na več sklopov, tako da je mogoče spremljati vse ali le posamične. (Program je objavljen na spletni strani občine Poljčane.)

Vir milosti

Nekdanji samostan, katerega začetki segajo v 13. stoletje, je najpomembnejši spomenik kulturne dediščine v občini Poljčane, na osnovi arhitekturnih in umetnostnih elementov pa sodi med eminentnejše sakralne spomenike v Sloveniji. Samostan dominikank, ki ga je ustanovila Sofija Rogaška in se je od leta 1249 imenoval Fons gratiae (vir milosti), je predstavljal središče verskega in umetnostnega življenja ter izobrazbe v tem delu Dravinjske doline. Leta 1782 je bil z jožefinskimi reformami razpuščen. Leta 1885 so se vanj naselile magdalenke, ki so s prekinitvijo med drugo svetovno vojno v Studenicah ostale do nacionalizacije leta 1949.

V zadnjih dveh letih je bil kompleks pod vodstvom domačinke in pobudnice simpozija Simone Kostanjšek Brglez temeljito obnovljen. Potek obnove in nova odkritja bodo podrobneje predstavljena na simpoziju.

Organizatorji dogodka so Občina Poljčane, Nadškofijski arhiv Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica.