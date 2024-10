V Poljčanah z današnjim dnem nova zdravnica

V zdravstveni postaji Poljčane začenja danes delo nova zdravnica – Galja Višnar Kokol, specialistka družinske medicine. Njena ambulanta bo v zdravstvenem domu, ki so ga tudi delno prenovili ter tako poskrbeli za boljšo zdravstveno oskrbo občank in občanov.

»V občini Poljčane smo v avgustu podelili koncesijo za še eno zdravnico, pogodbo smo sklenili in nova zdravnica bo začela delo s 1. oktobrom,« pojasni direktor občinske uprave Milan Ninić. Dodaja, da so minulo poletje tudi delno prenovili zdravstveno postajo v Poljčanah. Med drugim so uredili tudi prostore za novo ambulanto, ki bo v prvem nadstropju.

Kdo je nova zdravnica?

Predstavi se takole: »Osnovno in srednjo šolo sem obiskovala v Mariboru, kjer z družino tudi živim. Po končani gimnaziji sem obiskovala Medicinsko fakulteto v Mariboru in se po uspešno zaključenem študiju odločila za specializacijo iz družinske medicine v Zdravstvenem domu Lenart. Specializacijo sem uspešno zaključila leta 2022 ter tam tudi prevzela ambulanto družinske medicine in vodenje urgentne službe. Tako sem v tem času pridobila ogromno neprecenljivih izkušenj tako na področju družinske kot urgentne medicine in se dodobra spoznala z delom zdravnika v ruralnem okolju, tako na terenu kot v ambulanti.

Sedaj me je poklicna pot ponesla v Poljčane, kjer si želim nadaljevati in nagrajevati svoje delo ter pomagati bolnikom po svojih najboljših močeh še naprej. Zavzemala se bom za dostopno in prijazno okolje za paciente ter za dobro sodelovanje z novimi sodelavci.

Veselim se novih izkušenj in izzivov, ki me čakajo v tem okolju ter verjamem, da lahko skupaj nadaljujemo z dobro skrbjo za vaše zdravje.

Lepo vas vabim k vpisu v novo ambulanto družinske medicine v Poljčanah!«