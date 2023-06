V Poljčanah včeraj »Dan doma« dr. Jožeta Potrča

Včeraj je bilo v poljčanskem domu dr. Jožeta Potrča zelo veselo. V parku pred domom so pripravili dan odprtih vrat oziroma prireditev Dan doma, ki so jo naslovili z besedno zvezo Dom je tam, kjer je srce. Letošnja prireditev je bila že 71. po vrsti. Stanovalce so obiskali njihovi sorodniki, znanci, prijatelji in se z njimi poveselili. Prireditev je odprla pihalna godba KUD-a Janko Živko Poljčane. Zabavni program so popestrili stanovalci v domu, za glasbo je poskrbela družina Šabec Kidrič. Poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo. Pred domom je bila na ogled še razstava likovnih del članov likovnega društva Paleta Slovenska Bistrica ter stojnica z izdelki, ki so jih izdelali stanovalci v domu. (D.G.)

1 od 8