V Poljčanah včeraj »Dan doma« dr. Jožeta Potrča

V soboto je bilo v poljčanskem domu dr. Jožeta Potrča zelo veselo. V parku pred domom so pripravili dan odprtih vrat oziroma prireditev Dan doma, ki so jo naslovili z besedno zvezo Dom je tam, kjer je srce. Stanovalce so obiskali njihovi sorodniki, znanci, prijatelji in se z njimi poveselili. Pripravili so zanimiv kulturni program, v katerem so nastopili stanovalci in zaposleni Doma Poljčane in Enote Slovenska Bistrica ter otroška folklorna skupina OŠ Kajetana Koviča Poljčane. Na proslavi so podelili priznanja zaposlenim, stanovalcem in prostovoljcem. Na voljo je bila prodajna razstava izdelkov njihove delovne terapije, izdali so novo številko domskega glasila Izviri. Z glasbo in pesmijo so popoldan popestrili člani glasbene družine Šabec-Kidrič. (GA)

