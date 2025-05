V Poljčanah v soboto Športno srečanje Medobčinske zveze društev upokojencev

V Poljčanah bo v soboto, 24. maja, tradicionalno Športno srečanje Medobčinske zveze društev upokojencev (MZDU) Slovenska Bistrica, v katero je vključenih 14 društev iz občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane.

Vsako leto organizacijo tega srečanja prevzame drugo društvo, letos je v vlogi gostiteljev Društvo upokojencev Poljčane. Dogodek bo priložnost za medsebojno druženje, povezovanje in športno rekreacijo upokojencev, poudarja predsednica poljčanskega društva Olga Žolger. Vesela je, da so privabili več kot 270 udeležencev. Pomerili se bodo v več športnih aktivnostih: kegljanju s kroglo na vrvici, v igri štrbunk ter v pohodništvu. Pohod bo potekal izpred gasilskega doma v Poljčanah v Studenice, kjer si bodo ogledali samostan, cerkev in druge zanimivosti ter se nato vrnili v Poljčane.

Sledila bo razglasitev rezultatov s podelitvijo pokalov in zahval sodelujočim ekipam in posameznikom. Srečanje bodo sklenili s pogostitvijo in sproščenem druženju, ki je vsako leto pomemben del teh srečanj.