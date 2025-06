V Poljčanah to soboto Dan Doma za starejše

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane prireja to soboto, 14. junija, tradicionalni Dan doma, ki bo popoldne v domskem parku. Kaj pripravljajo?

»Vsako leto v juniju organiziramo veselo druženje stanovalcev, zaposlenih, svojcev in gostov. Letos praznujemo 73 let uspešnega delovanja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Program so pripravili otroci, naši stanovalci, prostovoljci in zaposleni. Pripravili smo tudi razstavo izdelkov delovne terapije, kjer stanovalci ustvarjajo in pa tudi razstavo umetniških del naših zaposlenih,« je naštela direktorica Iva Novak.

V družabnem delu bodo zbrane zabavali glasbeni trio Zaigraj in zapoj, Ana Dušica in Rudi Šantl.