V Poljčanah srečanje predstavnikov občine in poljčanskih podjetnikov

V Poljčanah je dopoldne potekalo spomladansko srečanje predstavnikov občine in poljčanskih podjetnikov, s sloganom Marketing – most med idejo in uspehom.

Na povabilo županje dr. Petre Vrhovnik so lani prvič gostili tako srečanje. Tedaj je bila dana tudi pobuda, da bi v kraju ustanovili Klub podjetnikov Poljčane.

Zakaj Klub podjetnikov?

Podjetnik Anton Gselman je zamisli naklonjen. Ocenjuje, da veliko podjetnikov na tem območju vidi v povezovanju mnogo prednosti. Do jeseni naj bi klub tudi formalno ustanovili. S kakšnimi cilji?

»Ciljev je več. Gre za medsebojno spoznavanje, spoznavanje dejavnosti in tehničnih zmožnosti posameznih podjetij, podjetnikov. Predstaviti se želimo občinski upravi, ne nazadnje je občina naročnik storitev in blaga in tukaj smo lahko prvi med enakimi,« poudarja Anton Gselman.

Pomoč občine lokalnemu gospodarstvu vidi pri premostitvi različnih prostorskih in infrastrukturnih ovir, prav tako pri usmeritvah prihodnosti gospodarstva in občine nasploh, ki so v veliki meri pogojene z danostmi (večji del občine sodi pod Naturo 2000, veliko je degradiranih zemljišč ipd).

»Z združevanjem bi laže premostili osebne interese, politična prepričanja in podobno,« dodaja Gselman, ki meni, da bi klub moral k sodelovanju vključiti tudi druge lokalne deležnike s področja šolstva, zdravstva, kulture, društvenih dejavnosti in tudi politiko, preko katere bi lahko oz. bi želeli vplivati na zakonodajo.