V Poljčanah so včeraj začeli z rušenjem stavbe nekdanje kinodvorane ob Bistriški cesti. Zaradi dotrajanosti in potencialne nevarnosti za vse mimoidoče je stavbo nujno odstraniti ter tako zagotoviti lepše in bolj varno okolje, so sporočili iz občine.

“Zaključek gradbenih del je predviden konec tedna. Zaradi hrupa in prahu v času izvajanja del bližnje prebivalce in mimoidoče prosijo za razumevanje in potrpežljivost,” je še dodal direktor občinske uprave Milan Ninić.