V Poljčanah rušijo dotrajano stavbo Provizorij

V središču Poljčan so ta teden začeli rušiti dotrajano stavbo, znano kot Provizorij. Objekt že dolgo ni več služil svojemu namenu, v zadnjih letih pa je postal simbol neurejenosti in varnostnega tveganja.

Rušitev je del prizadevanj Občine Poljčane za urejanje in revitalizacijo javnih površin. Odstranitev bo omogočila boljšo prostorsko izrabo ter načrtovanje novih vsebin, ki bodo izboljšale kakovost življenja občanov in privlačnost kraja.

Dela bodo trajala do 20. avgusta, zato občina poziva prebivalce in obiskovalce, naj se zaradi varnosti ne zadržujejo v bližini gradbišča, okoliškim stanovalcem pa svetuje, naj v času del zaprejo okna.

V preteklih tednih je občina odkupila tudi dotrajan objekt stare zadruge, ki bo prav tako porušen in vključen v načrt celovite ureditve okolja.