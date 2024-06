Včeraj je v Poljčanah potekal IV. Mednarodni turnir v rokoborbi na mivki (IV. International Beach Wrestling tournament). Na njem je skupno nastopilo 71 rokobork in rokoborcev iz štirih držav – Slovenije, ZDA, Slovaške in Srbije. Skupno je potekalo 119 borb. Ekipno je prvo mesto osvojil domači Rokoborski klub Poljčane, ki je skupno osvojil enajst zlatih, osem srebrnih in osem bronastih medalj. Drugo mesto je pripadlo ekipi iz ZDA in tretje mesto ekipi Mladost Previdza iz Slovaške. (GA)

1 od 18