V Poljčanah potekal III. Mednarodni turnir v rokoborbi na mivki

V Poljčanah je v soboto potekal III. Mednarodni turnir v rokoborbi na mivki (III.International Beach Wrestling tournament). Na njem je skupno nastopilo 40 tekmovalcev in tekmovalk. Polovica jih je bila iz domačega Rokoborskega kluba Poljčane. Na turnirju so sodelovale še ekipe Slovaške, Turčije, Ljubljane in Lenarta. Poljčanski klub je osvojil posamezno osem prvih mest in ekipno zmago, drugo mesto je pripadlo ekipi Slovaške in tretje Lenartu. V članskih kategorijah so osvojil pet naslovov prvakov – Filip Trbulin (70 kg), Aleks Jesenek (90 kg), Mihaela Ćirič (60 kg), Sara Trbulin (70 kg) in Simona Senič (+70 kg). Prva mesta so osvojili še Nuša Majer med mladinkami (70 kg), Tayra Rak med deklicami U15 (50 kg) in Matic Grobelšek med dečki U15 (50 kg).

Dodajmo še, da jih letošnje poletje čaka še kar nekaj tekmovanj. V sredo potujejo v Francijo, kjer bo na 3. svetovni seriji Beach Wrestlinga nastopila Sara Trbulin. Po uvrstitvi na šesto mesto v 1. svetovni seriji v Argentini v maju, je skupno na devetem mestu svetovne rang lestvice. Drugega turnirja v Singapurju se niso udeležili. Konec poletja jih čakata še dve svetovni seriji v Romuniji in v Turčiji. Sara je tudi izpolnila kvalifikacijsko normo za svetovne igre Bali 2023 in bi se jih mogli udeležiti pod okriljem OKS-a med 7. in 10. avgustom. V začetku avgusta potujejo na Slovaško na Beach Wrestling turnir. V zadnjih dveh tednih avgusta pa organizirajo 10 počitniških športnih dni v njihovem vadbenem centru. (Povzeto po zapisu Miloša Trbulina. Foto: D.G.)